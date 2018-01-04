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Самые популярные криптовалюты у казахстанцев назвал эксперт

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Самые популярные криптовалюты у казахстанцев назвал эксперт
Иллюстративное фото
Председатель Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин назвал несколько проектов на мировом рынке криптовалют, которые представляют интерес для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В первую очередь это Bitcoin, потому что сейчас он составляет около 50 процентов от всех криптовалютных активов. На мой взгляд, очень интересные проекты Ethereum, Ripple, Litecoin, QASH. NEO, который очень сильно вырос за полтора месяца. Я думаю, что это те проекты, которые примерно находятся в первой десятке-двадцатке", - сообщил Бутин в кулуарах после брифинга СЦК.

Он отметил, что на телефон ассоциации ежедневно поступает много звонков от казахстанцев с вопросами о криптовалюте.

"Ежедневно поступают десятки звонков, а может, даже сотни, мы говорим о необходимости создания call-центра, потому что мы уже физически не успеваем отвечать на эти темы. Но пока это вопрос не повсеместного использования криптовалюты или применения ее всеми гражданами Казахстана. Если дать в процентах, это еще доли 1 процента от работающего населения Казахстана. То есть это еще десятки тысяч людей, некритическая масса. Можно говорить о том, что эта технология активно внедряется, если в криптовалютный рынок будет вовлечено 5-7 процентов от рабочего населения страны", - сказал Бутин.

В то же время Есет Бутин предсказал колоссальную заинтересованность казахстанцев в криптовалютных операциях буквально через полгода-год.

Председатель ассоциации также отдельно высказался о новой криптовалюте Ripple, которая сейчас активно набирает популярность.

"Я расцениваю Ripple как эпохальное мероприятие, потому что это проект, который проведет замещение существующих трансграничных платежей. Ripple с технологией блокчейн - это новая эра платежных систем, которая через определенное время будет замещать SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей - прим. автора). У Ripple достаточно серьезные планы на развитие, и эта компания может стать новым Facebook или Google, потому что капитализация Ripple уже превышает многие другие проекты", - сказал он.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:49
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:42
Председатель Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют Есет Бутин...

Здравствуйте, я ваш новый участковый Серик (с) rofl
 
 

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