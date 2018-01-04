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На Урале обезглавили «пересидевшую в солярии» Снегурочку

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 20:19
На Урале обезглавили «пересидевшую в солярии» Снегурочку
Фото: группа "Регион-74 Челябинск vk.ru
В городе Карабаш Челябинской области местные жители возмутились ледяной скульптурой Снегурочки из-за ее ярко-красного лица. Через некоторое время она оказалась без головы. Стоящий рядом Дед Мороз остался нетронутым, сообщает группа «Регион-74» vk.ru.

По словам пользователей соцсетей, «внучка Деда Мороза пересидела в солярии». При этом отмечается, что другие скульптуры также были сделаны некачественно, а забор вокруг елки оказался кривым. Как отмечает новостной портал Ura.ru, местные жители обвинили руководство города в экономии средств для подготовки Карабаша к новогодним праздникам.

Мэр города заявил, что создавшего ледяной городок скульптору не заплатят за работу. А в следующем году подрядчика обещали выбрать совместно с горожанами.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 20:29
Мэр города заявил, что создавшего ледяной городок скульптору не заплатят за работу. А в следующем году подрядчика обещали выбрать совместно с горожанами. Какой дружный город. А скульптора даже жалко. Старался тоже может от души, но не оценили.
 
 

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