На Урале обезглавили «пересидевшую в солярии» Снегурочку

В городе Карабаш Челябинской области местные жители возмутились ледяной скульптурой Снегурочки из-за ее ярко-красного лица. Через некоторое время она оказалась без головы. Стоящий рядом Дед Мороз остался нетронутым, сообщает группа «Регион-74» vk.ru.



По словам пользователей соцсетей, «внучка Деда Мороза пересидела в солярии». При этом отмечается, что другие скульптуры также были сделаны некачественно, а забор вокруг елки оказался кривым. Как отмечает новостной портал Ura.ru, местные жители обвинили руководство города в экономии средств для подготовки Карабаша к новогодним праздникам.



Мэр города заявил, что создавшего ледяной городок скульптору не заплатят за работу. А в следующем году подрядчика обещали выбрать совместно с горожанами.