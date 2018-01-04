Дети сбежали из сада в Белоруссии и катались на поезде

В белорусском Светлогорске трое мальчиков трех и четырех лет самостоятельно покинули детский сад и отправились кататься на поезде. Об этом сообщила телекомпания «Ранак».
Отсутствие малышей в детском саду вечером 3 января заметили пришедшие за ними родители. Уже через 40 минут милиционеры нашли их в пригородном поезде. «До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции», — рассказал оперативный дежурный Дмитрий Исаенко.
По факту случившегося проводится проверка. Предстоит выяснить, почему дети смогли самостоятельно уйти из дошкольного учреждения.
«Интерфакс» сообщает, что в результате инцидента воспитательница, под надзором которой находились дети, была уволена. Начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявлен выговор.
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал инцидент вопиющим, а отношение к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования — формальным.
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