Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет на экраны в 2019 году, сообщает телеканал HBO.
Режиссерами нового сезона нашумевшего сериала станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс. Продюсерами выступят Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.
"Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов", - говорится в заявлении телеканала.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".
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