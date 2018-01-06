"Месси из Казахстана" может перейти в российский клуб

17-летний нападающий молодежной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, которого в Сети называют "Месси из Казахстана", близок к переходу в российский клуб "Уфа", сообщают Vesti.kz.
"В РФПЛ вот-вот произойдет еще один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 года рождения) близок к переходу в "Уфу", - написал российский комментатор Нобель Арустамян в своем Twitter. После 20 туров российской премьер-лиги "Уфа" с 27 очками занимает шестое место. Главным тренером команды из столицы Башкортостана является известный в прошлом футболист Сергей Семак.
Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе в 2017 году. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за "Тараз" он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон Сейдахмет лишь четырежды выходил в стартовом составе и ни разу не провел все 90 минут.
Как отмечает издание, 23 февраля Сейдахмету исполнится 18 лет, что позволяет ему заключить контракт с любым зарубежным клубом.
Еркебулан Сейдахмет привлек к себе пристальное внимание российских и западных специалистов после удачного выступления в составе юношеской сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина (в начале 2017 года в Санкт-Петербурге), где он был признан лучшим нападающим. Позже в составе молодежной команды питерского "Зенита" Сейдахмет забил четыре гола за один тайм в игре с американским клубом "Атлетик Юнион" на престижном турнире Viareggio Cup в Италии. Однако подписать контракт с "Зенитом" футболист не смог из-за правила ФИФА, запрещающего переходы несовершеннолетних игроков. После этого спортсмен заключил годичное соглашение с "Таразом".
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