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Трамп обвинил Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 07:57
Трамп обвинил Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией
REUTERS/Kevin Lamarque©
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией.

"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией - полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!" - написал Трамп.

Как отмечает РИА Новости, под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую 5 января работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах. Оппоненты из Демократической партии настаивают на том, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Трамп всячески отвергает подобные обвинения.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Trykster (Посетители) Сегодня, 09:54
Вот уж говорят старость не радость. lol
 
 

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