Трамп обвинил Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и Россией.



"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией - полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!" - написал Трамп.



Как отмечает РИА Новости, под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую 5 января работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах. Оппоненты из Демократической партии настаивают на том, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Трамп всячески отвергает подобные обвинения.