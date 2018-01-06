«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 06 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.13 KZT
  • €1 = 397.71 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Создателя "Малышки на миллион" обвинили в домогательствах и изнасиловании

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Создателя "Малышки на миллион" обвинили в домогательствах и изнасиловании
Пол Хаггис. Фото с сайта lookatme.ru
Четыре женщины обвинили канадско-американского сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса в домогательствах и изнасиловании, сообщает издание Buzz Feed, передает РИА Новости.

По данным издания, гражданский иск был подан в декабре, в январе с обвинениями выступили еще три женщины. В декабрьском иске публицист Хейли Брист обвинила Хаггиса в изнасиловании в 2013 году. Теперь еще три женщины, пожелавшие сохранить анонимность, обвинили его в домогательствах и агрессивных действиях между 1996 и 2005 годами.

По словам адвоката Хаггиса Кристин Лепера, беседовавшего с изданием, режиссер "полностью отрицает эти обвинения".

Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм".
После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" - "Казино Рояль".

В октябре 2017 года в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 15:51
Так это же давно было,может он уже раскаялся сто раз и больше так не делает.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 14:55
Так-с, кто там в Голливуде из богатеньких мужиков ещё мимо кассы проскочил? Ату его, герлы! crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика