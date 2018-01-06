Создателя "Малышки на миллион" обвинили в домогательствах и изнасиловании

Четыре женщины обвинили канадско-американского сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса в домогательствах и изнасиловании, сообщает издание Buzz Feed, передает РИА Новости.
По данным издания, гражданский иск был подан в декабре, в январе с обвинениями выступили еще три женщины. В декабрьском иске публицист Хейли Брист обвинила Хаггиса в изнасиловании в 2013 году. Теперь еще три женщины, пожелавшие сохранить анонимность, обвинили его в домогательствах и агрессивных действиях между 1996 и 2005 годами.
По словам адвоката Хаггиса Кристин Лепера, беседовавшего с изданием, режиссер "полностью отрицает эти обвинения".
Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм". После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" - "Казино Рояль".
В октябре 2017 года в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.
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