Пьяный полицейский совершил ДТП в Костанае

Нетрезвый полицейский совершил ДТП в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.



Как сообщили в пресс-службе полиции, 4 января 2018 года около 00.42 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что по улице Гоголя произошло ДТП с участием двух автомашин - "Лифан" и ВАЗ-2115. На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной полиции.



Было установлено, что 26-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2115, следуя по улице Гоголя в сторону улицы Баймагамбетова, не соблюдая дистанцию с впереди идущим авто, совершил столкновение с автомобилем "Лифан" под управлением 31-летнего мужчины. Как отметили в полиции, пострадавших в этом ДТП нет.



"По итогам проведенных экспертиз установлено, что водитель "Лифана" трезв, водитель ВАЗа - в состоянии опьянения. 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2115 является сотрудником полиции", - сообщили в пресс-службе ДВД.



В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК и проводится служебное расследование. "Сейчас управлением собственной безопасности проводится проверка в отношении него. И дальнейшая судьба сотрудника будет решена по итогам проверки", - пояснили в пресс-службе ДВД.

