Как убрать лишние строки из квитанций

Что делать, если вам выставляют ненужные, на ваш взгляд, платежи? Как избавиться от навязанных сервисов "Уборка подъезда", "Видеонаблюдение", "Домофон" и других? Редакция krisha.kz выяснила, как отказаться от таких услуг законным путем.
Важно знать, что любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан, а именно при наличии согласия двух третей собственников квартир. При этом обязательно составление протокола собрания и поквартирного списка согласившихся. Затем в идеале сервисная компания должна заключить договор об оказании услуги с каждым собственником. Так, кстати, происходит довольно часто.
Однако, как отмечает "Крыша", иногда документы не оформляют вообще либо подписывает их только правление КСК или управляющая компания. В этом случае жильцы могут провести собрание или письменный опрос и обратиться в сервисную фирму с требованием прекратить обслуживание. Главное, чтобы за отказ проголосовали те же две трети жильцов.
Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов, можно просто убрать из квитанций ненужные строчки. Для этого, например, в ЕРЦ (Астана) или ИВЦ (Алматы) необходимо написать заявление и приложить к нему протокол собрания со списком несогласных.
Ранее "Крыша" писала о том, как в Алматы то появлялись, то исчезали строчки из коммунальных счетов ("Страхование недвижимости", "Служба спасения", "Юридическая консультация", "Справочная служба вакансий" и другие). Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматы усмотрел в этом нарушение прав потребителей, и позже все добровольные позиции были исключены из квитанций.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.