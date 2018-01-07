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Как убрать лишние строки из квитанций

Просмотров:490 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Как убрать лишние строки из квитанций
Иллюстиративное фото с сайта credits.ru
Что делать, если вам выставляют ненужные, на ваш взгляд, платежи? Как избавиться от навязанных сервисов "Уборка подъезда", "Видеонаблюдение", "Домофон" и других? Редакция krisha.kz выяснила, как отказаться от таких услуг законным путем.

Важно знать, что любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан, а именно при наличии согласия двух третей собственников квартир. При этом обязательно составление протокола собрания и поквартирного списка согласившихся. Затем в идеале сервисная компания должна заключить договор об оказании услуги с каждым собственником. Так, кстати, происходит довольно часто.

Однако, как отмечает "Крыша", иногда документы не оформляют вообще либо подписывает их только правление КСК или управляющая компания. В этом случае жильцы могут провести собрание или письменный опрос и обратиться в сервисную фирму с требованием прекратить обслуживание. Главное, чтобы за отказ проголосовали те же две трети жильцов.

Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов, можно просто убрать из квитанций ненужные строчки. Для этого, например, в ЕРЦ (Астана) или ИВЦ (Алматы) необходимо написать заявление и приложить к нему протокол собрания со списком несогласных.

Ранее "Крыша" писала о том, как в Алматы то появлялись, то исчезали строчки из коммунальных счетов ("Страхование недвижимости", "Служба спасения", "Юридическая консультация", "Справочная служба вакансий" и другие). Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматы усмотрел в этом нарушение прав потребителей, и позже все добровольные позиции были исключены из квитанций.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 21:46
BOBBI и Trykster это ваши мысли на этот счёт или проверенный опыт?

По поводу ОДН. Имею сто процентную информацию, что начисление происходит именно от РКЦ исходя из показаний домового счетчика энергии.
РКЦ МАЭК как обычно заняло позицию я не я корова не моя, сами ищите воров, обращайтесь в полицию и тд. По поводу ОДН к сожалению это идет о правительства, тут мы бессильны.
Единственно, у кого нибудь есть личный опыт например такой:
Я договариваюсь с жителями моего подьезда, что оплачу все услуги по установке регистрации и тд, отдельного счетчика ОДН исключительно моего подьезда и все жители моего подьезда соглашаются.(беру на себя, потому что это самый быстрый способ). Не желаю платить за воров преступников из оставшихся тринадцати подьездов.
Разрешит ли РКЦ? Есть ли в АКтау такие прецеденты?
 
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  • мунайши73
 Trykster (Посетители) Сегодня, 21:30
zhanino,
Наверняка Lesnik прав.
 
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  • ЁмоЁ
  • Trykster
  • мунайши73
  • тишка
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:38
Цитата: zhanino
кто должен проверять воровство, может кто знает?

Совсем необязательно, что вор живет в вашем доме и ворует электричество и воду. Думаю, вор сидит в той конторе, которая печатает ваши платежные квитанции. Вам в прокуратуру.
 
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  • 04.05.2016
  • тишка
 zhanino (Посетители) Сегодня, 20:34
А вот как убрать бешеные расходы на электроэнергию и питьевую воду, у нас в доме с каждой квартиры дополнительно по 150 квт вписывают и плюс питьевая вода по 2 м3. Столько же не может, кто должен проверять воровство, может кто знает?
 
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  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 20:28
Цитата: 04.05.2016
Конкретно Актау про домофон. Как с ними разорвать договор? Прецеденты есть?

Слушайте и впитывайте. По адресу где у них располагается офис пишете заявление о расторжении договора как такового,указываете причину и претензии и адью.
 
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  • Lesnik
 BOBBI (Посетители) Сегодня, 20:27
04.05.2016,
04.05.2016,
Приезжаете и пишите заявление

Цитата: 04.05.2016
Конкретно Актау про домофон. Как с ними разорвать договор? Прецеденты есть?

Приезжаете в офис и пишите заявление.

Цитата: 04.05.2016
Конкретно Актау про домофон. Как с ними разорвать договор? Прецеденты есть?

Приезжаете в офис и пишите заявление.
 
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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 20:23
Конкретно Актау про домофон. Как с ними разорвать договор? Прецеденты есть?
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:43
Как убрать лишние строки из квитанций


Легче убрать ненужный хлам в виде воздушных обслуживающих компаний. На долгие годы.. stop
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:09
Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов,

А как можно к ним прислушаться, если никто не приходит на собрание и всем всё до лампочки?
Люди сами не хотят ни чего делать, а потом удивляются почему что то идёт не так!
 
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  • ЁмоЁ
  • kolu411
  • тишка
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:46
Тут схема более продуманная. Придумывается расход на ОДН- и вперед, косить капусту.
 
 

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