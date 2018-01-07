Как убрать лишние строки из квитанций

Что делать, если вам выставляют ненужные, на ваш взгляд, платежи? Как избавиться от навязанных сервисов "Уборка подъезда", "Видеонаблюдение", "Домофон" и других? Редакция krisha.kz выяснила, как отказаться от таких услуг законным путем.



Важно знать, что любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан, а именно при наличии согласия двух третей собственников квартир. При этом обязательно составление протокола собрания и поквартирного списка согласившихся. Затем в идеале сервисная компания должна заключить договор об оказании услуги с каждым собственником. Так, кстати, происходит довольно часто.



Однако, как отмечает "Крыша", иногда документы не оформляют вообще либо подписывает их только правление КСК или управляющая компания. В этом случае жильцы могут провести собрание или письменный опрос и обратиться в сервисную фирму с требованием прекратить обслуживание. Главное, чтобы за отказ проголосовали те же две трети жильцов.



Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов, можно просто убрать из квитанций ненужные строчки. Для этого, например, в ЕРЦ (Астана) или ИВЦ (Алматы) необходимо написать заявление и приложить к нему протокол собрания со списком несогласных.



Ранее "Крыша" писала о том, как в Алматы то появлялись, то исчезали строчки из коммунальных счетов ("Страхование недвижимости", "Служба спасения", "Юридическая консультация", "Справочная служба вакансий" и другие). Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматы усмотрел в этом нарушение прав потребителей, и позже все добровольные позиции были исключены из квитанций.

