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Жену Андрея Аршавина сняли с рейса из-за скандала на борту

Просмотров:496 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Жену Андрея Аршавина сняли с рейса из-за скандала на борту
Фото с сайта ntv.ru
Супруга знаменитого футболиста Алиса Казьмина вместе с двумя детьми надеялась вылететь из Москвы в Алматы. В результате после скандала на борту она оказалась в полиции, сообщает телеканал НТВ.

Рейс "Москва-Алматы" был задержан на один час и 43 минуты в ночь на воскресенье.

По данным 78.ru, летевшая вместе с детьми Алиса Аршавина во время руления воздушного судна отказалась сесть и пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта и передали полицейским, следом за этим выгрузили ее багаж. Как сообщил источник в аэропорту, полицейские задерживать нарушительницу порядка не стали - после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту самолет уже улетел в Казахстан.

Сама супруга футболиста рассказала свою версию событий Dni.Ru. По ее словам, ей пришлось столкнуться с хамским отношением экипажа, хотя, как подчеркнула Алиса, каждый билет в бизнес-классе стоил по 100 тысяч рублей.

"Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Когда прозвучал сигнал "пристегнуть ремни", я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: "Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде". Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас", - рассказала супруга Андрея Аршавина.

Напомним, Аршавин женился в сентябре 2016 года. Вместе с Алисой он воспитывает общую дочь Есеню и двоих детей от ее предыдущего брака. В октябре Аршавина объявила, что подает на развод из-за измены со стороны футболиста, но в итоге простила его.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:27
Боже если бы не косметика hypnosis хотя в прочем с лица не воду пить!
 
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Бусинка (Посетители) Сегодня, 19:57
за 15 минут я переодену ребенка еще успею накормить. И даже если ребенок 15 минут посидит в какашках, ничего с ним не случится, но задерживать целый самолет из-за этого. Можно было подождать маме со сменой подгузника....
 
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  • kolu411
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 18:20
Ну если тебя и во втором браке бьют в морду, так может дело в морде , а не в карме?
 
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  • vaterloo
 бася (Посетители) Сегодня, 16:44
у него прям карма находить себе жён скандалисток и хабалок ..что первая фурия ещё та, бегала по каналам руки заламывала какая она несчастная брошеная,а теперь вместе с Гордоном таких же как она в прошлом всяко поносит с превеликим удовольствием....
 
 

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