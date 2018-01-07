Жену Андрея Аршавина сняли с рейса из-за скандала на борту

Супруга знаменитого футболиста Алиса Казьмина вместе с двумя детьми надеялась вылететь из Москвы в Алматы. В результате после скандала на борту она оказалась в полиции, сообщает телеканал НТВ.



Рейс "Москва-Алматы" был задержан на один час и 43 минуты в ночь на воскресенье.



По данным 78.ru, летевшая вместе с детьми Алиса Аршавина во время руления воздушного судна отказалась сесть и пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. В результате взлет был остановлен, женщину сняли с борта и передали полицейским, следом за этим выгрузили ее багаж. Как сообщил источник в аэропорту, полицейские задерживать нарушительницу порядка не стали - после проведения воспитательной беседы ее отпустили. К тому моменту самолет уже улетел в Казахстан.



Сама супруга футболиста рассказала свою версию событий Dni.Ru. По ее словам, ей пришлось столкнуться с хамским отношением экипажа, хотя, как подчеркнула Алиса, каждый билет в бизнес-классе стоил по 100 тысяч рублей.



"Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Когда прозвучал сигнал "пристегнуть ремни", я сказала, что мне надо вытереть и одеть ребенка. Стюардесса подошла ко мне во второй раз и заявила: "Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде". Хотя девочка была абсолютно голая. Потом старший бортпроводник принесла бумагу, что самолет разворачивается из-за нас", - рассказала супруга Андрея Аршавина.



Напомним, Аршавин женился в сентябре 2016 года. Вместе с Алисой он воспитывает общую дочь Есеню и двоих детей от ее предыдущего брака. В октябре Аршавина объявила, что подает на развод из-за измены со стороны футболиста, но в итоге простила его.