Почему дорожают овощи, пояснил замглавы МСХ РК

Вице-министр сельского хозяйства РК Нуржан Альтаев на своей странице в Facebook объяснил, по какой причине в стране наблюдается рост цен на овощи и фрукты, передает Today.kz.



Чиновник отметил, что решил разъяснить этот вопрос после публикаций в СМИ о его ответе на вопрос о дорогих огурцах одному из пользователей в Facebook.



"Во первых сразу хочу сказать, что задача Министерства сельского хозяйства развивать сельское хозяйство, а не регулировать цены в сфере торговли как думают некоторые горе специалисты. Сама приведенная в заметке цитата немного вне контекста. Поэтому хотелось бы пояснить. У нас в сравнении с теми же экзотическими странами гораздо выше затраты на выращивание. Хотя бы потому, что там нет зимы, а это серьезно влияет на себестоимость. К тому же овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах – это тоже высокие затраты. Дорогие овощи зимой – это у нас, к сожалению, традиционно. Влияют на это ещё и высокие цены в соседней России куда уходит практически вся продукция наших теплиц в южных регионах (Орфография и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", - написал он.



При этом вице-министр подчеркнул, что, несмотря на условия, с этим фактом (дороговизной овощей. - Прим. ред.) можно бороться.



"В первую очередь, это поддержка создания новых тепличных хозяйств – субсидии, льготные кредиты и т.д. Хотя большая часть этой продукции уходит на рынки соседних стран: как это произошло с картофелем, более 100 тысяч тонн картофеля ушло в соседний Узбекистан ввиду высоких цен там. И предпринимателям стало выгоднее продавать туда. Затем, у нас в процессе – во время перевозки, хранения, продажи, теряется приличная часть овощей и фруктов. Потери доходят до 30 – 50 процентов. Это тоже влияет на цены. Причина в том, что современных складских комплексов у нас очень мало, и в целом – пока нет развитой инфраструктуры дистрибуции плодоовощных товаров (Орфография и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", - высказался Альтаев.



По его словам, в МСХ сегодня продвигают проект по созданию сети ОРЦ – оптово-распределительных центров - в каждом областном центре.



"Это напрямую повлияет на цены в сторону снижения, а само снабжение станет лучше. И раз уж зашла речь об овощах, я попробую подготовить небольшую статью. Материал будет о том, как формируется цена на овощи зимой – т.е. затраты на производство, перевозку и т.д. Как влияет доля посредников на цену, сколько примерно теряется при перевозке и торговле. Какую роль играет импорт, и можно ли импортом перекрыть проблему. Сколько стоит построить теплицы, и как они окупаются. И что мы должны сделать, чтобы решить эту проблему, в конце концов! (Орфография и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", - продолжил вице-министр.



При этом он добавил, что вопросы, касающиеся именно овощей, не входят в его компетенцию.



"Это немного не мой вопрос, я курирую экспорт и переработку. Тем не менее, я готов взять на себя этот труд, сделать такой анализ, и вынести его на ваш суд, уважаемые читатели (Орфография и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", - подытожил Нуржан Альтаев.

