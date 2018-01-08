В Южной Корее рассказали о болезни Ким Чен Ына

В Южной Корее по голосу выявили проблемы со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда он выступал в телеэфире с новогодним обращением к народу, сообщают в понедельник сеульские СМИ.



Газета "Тона ильбо", в частности, приводит мнение профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука о том, что у Ким Чен Ына не в порядке почки. Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".



"С помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима, но по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов", - приводит газета слова южнокорейского профессора.



Примечательно, что внимание к здоровью Ким Чен Ына появилось в преддверии намеченной на вторник министерской встречи КНДР и Республики Корея об улучшении отношений и возможности участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.



В новогоднем обращении молодой лидер Северной Кореи выразил готовность договариваться с Югом, отмечает РИА Новости. Сеул пристально следил за здоровьем и предшественников Ким Чен Ына на высшем руководящем посту в КНДР. Однако голос его отца Ким Чен Ира в стране мало кто слышал - его слова и указания просто пересказывались.



Ким Чен Ын унаследовал власть в Северной Корее после кончины Ким Чен Ира в декабре 2011 года, согласно установившейся в этой стране традиции, по которой "революционное руководство" должно передаваться от отца к сыну для гарантий непрерывности политической линии.