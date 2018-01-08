Американка разорвала отношения с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис

20-летняя американка Нурул Махджабин Хассан заявила в прессе, что решила связать себя узами брака с игровой приставкой тетрис во Флориде, передает Today.kz со ссылкой на Metro.Девушка утверждает, что с игрой она проводит до 12 часов в день, что дает ей право считать себя потенциально верной супругой. Также она активно покупает различные вещи, связанные с приставкой."Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит", — говорит девушка.Сочетаться с неодушевленным предметом Хассан рассчитывает после окончания учебы.Также сообщается, что американка никогда не влюблялась в человека. Ранее ее постоянным спутником был калькулятор Пьер.Влечение к предметам издание называет распространенным явлением. По словам автора статьи, в США можно встретить людей, состоящих в отношениях с канделябрами и даже железнодорожными станциями.