«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 08 Января
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.13 KZT
  • €1 = 397.71 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Снятая с самолета за дебош жена Аршавина назвалась майором ФСБ

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 20:30
Снятая с самолета за дебош жена Аршавина назвалась майором ФСБ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису, а также ее двоих детей и няню сняли с самолета за дебош. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот» в понедельник, 8 января.

Отмечается, что инцидент произошел еще 6 января. Согласно рапорту старшего бортпроводника, Аршавина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, она открыто нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету.

«Один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности», — отметили в «Аэрофлоте».

При этом представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирка не раз получала предупреждения экипажа о недопустимости подобных действий, в том числе и письменное предписание.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что стюардессе рейса, с которого сняли Аршавину, начали приходить sms с угрозами. Они были отправлены с телефона, по которому отвечала жена спортсмена, но якобы от имени сотрудников Следственного комитета. В частности, в сообщении фигурировала фраза: «Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник (...). А про майора ФСБ — мало ли что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», — пояснила владелица телефона.

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.
Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 22:34
Ай яй яй,какой скандал...И что?)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Валерий_М (Посетители) Сегодня, 21:03
-Аршавина Алиса подруге - я нашла мужчину своей мечты!
- Поздравляю, но не забывай, что это чей-то бывший козел! - отвечает подруга. lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика