Заменивший Квята пилот рассказал о способах попасть в «Формулу-1»

Гонщик команды Toro Rosso, француз Пьер Гасли рассказал о способах попадания в «Формулу-1». Слова пилота приводит Motorsport.
По мнению Гасли, не все решает скорость пилота. «У гонщика должна быть поддержка. У меня не было менеджеров, поэтому мне приходилось самостоятельно сражаться с другими пилотами, которые пытались получить место в "Формуле-1"», — сказал француз.
«Я рад, что мне удалось перейти в "Формулу-1" без денежного взноса и менеджеров, ведь сделать это очень тяжело. Я думаю, что теперь молодые гонщики поймут, что не все решают деньги, и попасть в "Формулу-1" можно и без этого», — отметил Гасли.
Француз признался, что часто расстраивался из-за длительного ожидания своего шанса. Однако это помогло ему с психологической точки зрения.
Гасли стал пилотом Toro Rosso вместо россиянина Даниила Квята, потерявшего место 28 октября. Француз попал в «Формулу-1» в 2015 году, став резервным гонщиком Red Bull.
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