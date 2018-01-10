Ученые обнаружили вирус, способный бороться с раком мозга

Группа ученых из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружила, что вирусы некоторых типов могут бороться с опухолью мозга и проникшими в него метастазами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, передает РИА Новости.
Ученые провели эксперимент с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями. Им поставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем. После изучения новообразований стало очевидно, что в каждом из случаев вирус пробрался через барьер, размножился, атаковал раковые клетки и тем самым активировал иммунную систему на борьбу с опухолью.
Иммунной системе сложно отличить раковые клетки от здоровых. Вирус же распознает рак очень быстро, а иммунные клетки, в свою очередь, "видят" инфицированные участки и начинают борьбу с ними.
Исследование показало, что вирус достаточно ввести в кровь. По словам ученых, подобные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.
Осенью прошлого года ученые из Университета Вашингтона в США выяснили, что схожим свойством обладает вирус Зика, в ходе экспериментов уничтоживший стволовые раковые клетки, но не затронувший здоровые участки мозга.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.