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Ученые обнаружили вирус, способный бороться с раком мозга

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Ученые обнаружили вирус, способный бороться с раком мозга
Иллюстративное фото pixabay.com
Группа ученых из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружила, что вирусы некоторых типов могут бороться с опухолью мозга и проникшими в него метастазами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, передает РИА Новости.

Ученые провели эксперимент с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями. Им поставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем. После изучения новообразований стало очевидно, что в каждом из случаев вирус пробрался через барьер, размножился, атаковал раковые клетки и тем самым активировал иммунную систему на борьбу с опухолью.

Иммунной системе сложно отличить раковые клетки от здоровых. Вирус же распознает рак очень быстро, а иммунные клетки, в свою очередь, "видят" инфицированные участки и начинают борьбу с ними.

Исследование показало, что вирус достаточно ввести в кровь. По словам ученых, подобные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.

Осенью прошлого года ученые из Университета Вашингтона в США выяснили, что схожим свойством обладает вирус Зика, в ходе экспериментов уничтоживший стволовые раковые клетки, но не затронувший здоровые участки мозга.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 21:23
Типа "клин клином вышибают"?
 
 

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