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Туроператор предложил шведам имитировать туристов за деньги

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 19:44
Туроператор предложил шведам имитировать туристов за деньги
Фото: Hannah McKay / Reuters
Шведское отделение сетевого турагентства TUI разместило на своем сайте информацию о вакансии для четверых «профессиональных бездельников». Соискателям предлагается сидеть весь день в офисе, оформленном как пляж, имитировать отдых у моря и получать за это зарплату. Об этом сообщает Mirror.

Работодатели ищут людей, не способных мыслить нестандартно, а также тех, кто «ненавидит слова "производтельность", "дедлайн" и обожает лежать или сидеть». Среди требований к претендентам значится психологическая устойчивость, а также способность сконцентрироваться на отдыхе и не отвлекаться на внешние раздражители.

В объявлении говорится, что в течение рабочего дня наемным работникам будет разрешено читать, слушать музыку и дремать.

Работа предполагается сменная, оплата — почасовая. Контракт с работниками будет заключаться на период с 22 января по 4 февраля. Предложение действительно для всех, кто будет находиться на территории Стокгольма в указанный период.

Чтобы откликнуться на вакансию, достаточно зайти на сайт туроператора и написать, почему именно вы должны получить эту должность. К сообщению необходимо прикрепить фото или видео, показывающее вас в расслабленной позе.
Источник: Lenta.ru
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