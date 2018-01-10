Генетики раскрыли родословную первых викингов Скандинавии

Ученые расшифровали ДНК древнейших викингов и выяснили, что они являются потомками двух групп людей, сообщает РИА Новости.



Как говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology, викинги являются потомками выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики, мигрировавшими в Скандинавию примерно десять тысяч лет назад,



"Мы обнаружили, что уже десять тысяч лет назад, когда Скандинавия только освободилась ото льда, на ее территорию проникли сразу две группы мигрантов. Эти миграции многократно повторялись впоследствии - в конце каменного века, в начале бронзового века и уже после появления цивилизации. Современные скандинавы не имеют почти ничего общего с первыми жителями полуострова", - заявил Маттиас Якобсон из университета Упсалы (Швеция).



Как сегодня считают ученые, первые современные люди проникли на территорию Европы около 45-40 тысяч лет назад, путешествуя несколькими путями - через Балканы, острова Средиземного моря и двигаясь по берегам Африки в сторону Испании. Следы этих первых людей в виде артефактов ориньякской и граветтской культур, сохранившихся в пещерах южной Франции и северной Италии, помогли ученым выяснить, как выглядели эти люди, и найти намеки на то, почему они "победили" неандертальцев в конкурентной борьбе.



Первые жители Европы, чьи следы почти полностью исчезли из ДНК современных европейцев, заселили далеко не весь субконтинент - почти все его северные районы, в том числе Британия, север России и Скандинавия, до относительно недавнего времени были покрыты льдами и не были пригодны для жизни людей. Только 17-15 тысяч лет назад, когда льды отступили в последний раз, север стал доступным для первых его обитателей.



Якобсон и его коллеги расшифровали ДНК предположительно первых жителей Скандинавии, чьи останки были захоронены на западном побережье Норвегии, на острове Готланд в Балтийском море и в заповеднике Стура-Карлсё примерно 6-9 тысяч лет назад.



Благодаря низким температурам и вечной мерзлоте, обрывки ДНК сохранились в их костях необычно хорошо, что помогло ученым восстановить геномы их обладателей почти с той же точностью, которая доступна для генетического материала современных людей.



В результате этого палеогенетики считали не только "женскую" митохондриальную ДНК и "мужскую" Y-хромосому, но и нашли около десяти тысяч мелких мутаций в остальной части их генома. Это позволило очень точно вычислить возраст останков, раскрыть их родословную и найти их современных родичей.



Результаты их анализа крайне удивили ученых - оказалось, что жители западной части современной Норвегии были гораздо ближе по устройству своей ДНК к древним обитателям севера России и Прибалтики, чем к своим соседям, жившим в южной части Скандинавии. Их геномы, в свою очередь, были похожи на генетический материал охотников-собирателей, живших в то время в Германии и в других регионах Центральной Европы.



Как предполагают ученые, это объясняется тем, что в Скандинавии в то время жили две обособленные популяции древних "викингов", одна из которых проникла в регион с юга, двигаясь через Данию и прилежащие к ней острова, а вторая - с востока, перемещаясь вдоль побережья Норвегии. Что интересно, эти первые жители полуострова, по словам Якобсона и его коллег, были крайне непохожи друг на друга.



Южане обладали типичной "европейской" внешностью того времени - у них были голубые глаза и темная кожа, а северные "викинги" отличались светлой кожей и разнообразной окраской глаз и волос. Эти различия хорошо сочетаются с археологическими и палеохимическими данными, говорящими о том, что эти люди питались разной пищей и изготавливали совершенно непохожие друг на друга орудия труда.



Следы ДНК и той, и другой группы людей сохранились в геномах более поздних жителей Скандинавии, а также современных ее обитателей. Это говорит о том, что они не были изолированы друг от друга и периодически вступали в контакты, обмениваясь ДНК. Как предполагают ученые, подобный обмен помог их общим потомкам приспособиться к жизни на суровом севере Европы и сохранить высокий уровень генетического разнообразия, который не наблюдается в других регионах субконтинента.

