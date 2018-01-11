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В Польше раскрыли новые подробности крушения самолета Качиньского

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 07:11
В Польше раскрыли новые подробности крушения самолета Качиньского
Фото: Сергей Карпухин / REUTERS
Левое крыло самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы, передает радио RMF24.

Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле. При этом не указывается, какие эксперименты и исследования проводились для подтверждения данного утверждения.

8 января Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что технический отчет о крушении будет готов в апреле, однако он не будет исчерпывающим — в нем будут содержаться основные тезисы.

9 августа 2017 года в Варшаве выпустили заявление, в котором указали на разрушение крыла президентского самолета в воздухе. Следственный комитет России счел данное утверждение безосновательным. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сразу после катастрофы проводились баллистическая и взрывотехническая экспертиза, которые не выявили признаков воздействия на самолет. По ее словам, Ту-154 до столкновения с березой оставался целым.

В октябре Россию обвинили в сокрытии улик, якобы указывающих на взрывы в самолете. По данным Gazeta Polska, Москва «посоветовала» предыдущей польской комиссии «удалить часть записи о зафиксированном бортовым самописцем 4,5-секундном фрагменте с резким скачком температуры».

14 декабря президент России Владимир Путин назвал чушью и блефом попытки польских властей возложить ответственность за катастрофу самолета Качиньского. «Самолет откуда взлетел, из Москвы или из Варшавы? Вот там и положили [взрывчатку]. (...) Ищите у себя, значит», — подчеркнул Путин.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.
Источник: Lenta.ru
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