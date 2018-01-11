МОК уберет логотип Bosco со своей формы

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение убрать логотип Bosco di Ciliegi с формы своих сотрудников. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на главу компании Михаила Куснировича.
«Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», — подтвердил он, добавив, что на эмблему марки нашьют аббревиатуру IOC (МОК). Куснирович также отметил, что ехать на Олимпиаду в Пхенчхане не планирует.
По его словам, глава МОК Томас Бах отменил совместные мероприятия с Bosco. «Да, он принял это. Но вместе с тем он в своем письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится», — объяснил основатель компании.
21 декабря 2017 года сообщалось, что Куснирович попросит Международный олимпийский комитет не демонстрировать логотип его компании на зимней Олимпиаде-2018. Bosco di Ciliegi является официальным поставщиком формы для сотрудников МОК. Ранее компания была официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах.
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