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МОК уберет логотип Bosco со своей формы

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 19:17
МОК уберет логотип Bosco со своей формы
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение убрать логотип Bosco di Ciliegi с формы своих сотрудников. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на главу компании Михаила Куснировича.

«Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», — подтвердил он, добавив, что на эмблему марки нашьют аббревиатуру IOC (МОК). Куснирович также отметил, что ехать на Олимпиаду в Пхенчхане не планирует.

По его словам, глава МОК Томас Бах отменил совместные мероприятия с Bosco. «Да, он принял это. Но вместе с тем он в своем письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится», — объяснил основатель компании.

21 декабря 2017 года сообщалось, что Куснирович попросит Международный олимпийский комитет не демонстрировать логотип его компании на зимней Олимпиаде-2018. Bosco di Ciliegi является официальным поставщиком формы для сотрудников МОК. Ранее компания была официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:17
Миша молодец bravo ай да Миша !
 
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  • Ирон
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  • Ян
  • master_kz
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 20:25
В продолжении темы: WADA разрешила американскому пловцу пользоваться моторной лодкой, потому что он не умеет плавать..))))) lol
 
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  • Mestnyi
  • Ян
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:56
Я бы отозвал бы все представленные вещи, так как такое решение компании в убыток! и сказал бы раз вы без России то будете и без Боско!!
 
 

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