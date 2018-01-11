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В Туркмении цветные автомобили объявили вне закона

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 21:20
В Туркмении цветные автомобили объявили вне закона
Фото: Brendan Smialowski / Reuters
Полиция Туркмении начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Дорожная полиция требует отогнать на штрафстоянку автомобили синего, красного, зеленого и других цветов, не давая при этом никаких объяснений.

В Туркмении 2 января ввели запрет на эксплуатацию автомобилей темных цветов. Отмечается, что в силу отсутствия каких-либо письменных постановлений и приказов относительно запрета использования темных машин, сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-разному, произвольно решая какие оттенки разрешены, а какие нет.

Некоторых водителей могут отпустить, но большинству все же приказывают перекрасить, либо прекратить пользоваться транспортными средствами, указывает «Хроника Туркменистана». В конце 2017 года машины темных цветов изымали у их владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку, что хозяева транспортных средств перекрасят их.

Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза — с 500 долларов до тысячи.

«Радио Свободная Европа» (Radio Free Europe) отмечает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов полагает, что белые машины приносят удачу.

При этом в течение двух последних недель женщинам, имеющим водительские права, звонят некие люди, которые представляются участковыми и расспрашивают о нюансах получения ими документов. В частности, они интересуются, когда женщины получили водительское удостоверение, с какой попытки сдали экзамен, а также кто оплачивал покупку машины и на какие средства ее содержит. От тех, кто получил права в течение последних пяти лет, требуют явиться на пересдачу экзаменов.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 22:24
А что госдеп молчит?
 
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  • Ян
  • Kirilka
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 21:49
Совсем погнали, вроде ещО весна не наступила
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 21:44
У туркменбаши мания величия.Чёрный цвет и цвет гранат богатые и красивые цвета,белый он и есть белый.
 
 

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