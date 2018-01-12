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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан решил сорвать нефтяные планы России

Просмотров:776 Опубликовано: Сегодня, 06:33
Казахстан решил сорвать нефтяные планы России
Фото: Serguei Fomine / Global Look Press
Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими государствами в рамках ОПЕК+ — страна резко нарастила добычу и уже обогнала Ирак — до этого крупнейшего нарушителя квот в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр экономики Казахстана Сулейменов Тимур отчитался, что уровень добычи в стране по итогам 2017 года вырос на 10,5 процентов и достиг 86,2 миллиона тонн. В ноябре и декабре 2017 года Казахстан добывал на 130 тысяч баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Источник агентства, близкий к организаторам соглашения, утверждает, что на ноябрьском саммите ОПЕК+, когда более 20 государств договорились о продлении соглашения до 2018 года, все уже знали, что Казахстан превышает допустимые нормы нефтедобычи. Источник отмечает, что участники сделки решили проигнорировать перепроизводство со стороны Казахстана, так как публичный демарш одного из участников ОПЕК+ несет больше рисков, чем перепроизводство одного из участников.

Причем в 2018 году министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что государство намерено нарастить добычу еще сильнее — до 87 миллионов тонн по итогам года, что составляет около 1,81 миллиона баррелей в день против 1,74 миллиона баррелей в день, согласно квотам ОПЕК+.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 9 )

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Taidan (Посетители) Сегодня, 10:56
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Ёж (Посетители) Сегодня, 10:52
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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 10:38
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-2
  • Mestnyi
  • Ёж
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Taidan
 Морской (Посетители) Сегодня, 10:36
Цитата: saktau
Что же вы все так и мечтаете скорый кистоз, агонию, метостазы, падения со всяких стулов кресел итд

А у него работа такая,с утра до вечера поливать грязью страну,в которой живет...Есть такие люди-ни дня без негатива...
 
-3
  • leo529
  • Mestnyi
  • Ёж
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Морской
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Taidan
 saktau (Посетители) Сегодня, 09:54
Ёж,
Что же вы все так и мечтаете скорый кистоз, агонию, метостазы, падения со всяких стулов кресел итд. Будьте позитивнее ведь мысли материализуются!
 
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  • mer
  • leo529
  • Ян
  • RRR
  • Mestnyi
 Ёж (Посетители) Сегодня, 09:44
Это говорит лишь о том, что других источников дохода у государства нет. Если же учесть, что Казахстан имеет толлько 12% от всей добычи на своей территории, то ощущение скорого кикоза только усиливается. Независимая страна, щщс..
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
  • leo529
  • dolph02071075
  • Ян
  • кукла
 RRR (Посетители) Сегодня, 09:30
Нарастить добычу можно и на 100%, только толку от этого никакого. Своих нефтепроводов у РК нет. Почти все через Россию. Танкерами много не вывезешь. Переработки толком тоже нет. Большая часть нефти Казахстана перерабатывается в России и она продаёт готовые нефтепродукты, в том числе и Казахстану. А на нефтепродукты, как нам известно, ограничения нет! Так что России только польза от наращивания Казахстаном добычи.
 
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  • tolk
 saktau (Посетители) Сегодня, 09:30
Ничего личного только бизнес!
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:15
Нехорошо плевать на коллектив, в данном случае ОПЕК

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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