Казахстан признали безопасным для отдыхающих сотрудников МВД России

В России утвердили список стран, где разрешено пребывание на отдыхе сотрудников Министерства внутренних дел. В перечень 13-ти государств вошел и Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России.



"Распоряжением министра внутренних дел Владимира Колокольцева определен перечень стран, где пребывание сотрудников МВД России, включая гражданских служащих признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", - говорится в сообщении.



В список помимо Казахстана вошли Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Кыргызстан, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. На сайте ассоциации обратили внимание на то, что из пляжных направлений представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.



"Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан - практически не представлены на российском рынке", - отметили на сайте.

