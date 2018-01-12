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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 20:22
Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
В Сирии проведена специальная операция по поиску и уничтожению боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Место базирования диверсантов обнаружили спецназовцы в районе западной границы провинции Идлиб: там боевики готовились к пересадке в микроавтобус. Вскоре террористы были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Помимо этого, российская разведка нашла место сборки и хранения боевиками беспилотников, склад также был уничтожен.

Минометный обстрел авиабазы Хмеймим был совершен вечером 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих, также были повреждены несколько самолетов. После этого охрану базы усилили.

Спустя несколько дней, в ночь на 6 января, российские военные объекты в Сирии были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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FANTOM (Посетители) Сегодня, 22:29
Ёж,
Политика она такая, кто создает и спонсирует этих самых вахабитов всем известно
Это война между двух держав длится с мохнатых годов, все привыкли вот и наблюдают и не встревают uhmylka
 
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  • Мимоза
 Ёж (Посетители) Сегодня, 20:44
Российская армия ведет борьбу с ваххабитами, а весь мир только наблюдает. Удачи вам и долгих лет, ребята!
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 20:30
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