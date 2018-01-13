«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 13 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.67 KZT
  • €1 = 399.53 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не получивших лекарства в рамках ГОБМП казахстанцев просит откликнуться Минздрав

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Не получивших лекарства в рамках ГОБМП казахстанцев просит откликнуться Минздрав
Иллюстративное фото
Министерство здравоохранения РК после жалоб пациентов на отсутствие бесплатных лекарств начало мониторинг обеспечения населения препаратами во всех регионах страны, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"После многочисленных обращений к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову по неполученным лекарствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для выявления данных фактов Минздрав начал анализ и мониторинг лекарственного обеспечения населения во всех регионах страны", - отмечается в сообщении ведомства.

Минздрав просит всех казахстанцев, состоящих на диспансерном учете и не получивших бесплатные лекарства с октября по декабрь 2017 года, согласно утвержденному Перечню (приказ №786), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, номера поликлиники и города на электронный адрес: kf_mz@mail.ru.

Напомним, алматинка Айгуль Молданалиева пожаловалась министру здравоохранения на отсутствие в поликлинике инсулина. Глава ведомства отреагировал сразу же, пообещал разобраться в ситуации и "запустить проверку в медицинских организациях Алматы и ряда регионов".
Источник: Today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:00
В Актау такой же беспредел. В аптеке, что находится в поликлинике 7 мк-р часты случаи когда за деньги лекарства есть, а что выделяется бесплатно - нет.
Это как понимать? Раз этот "фармацевт" выиграл тендер на поставку лекарств, получил от государства деньги, то должен обеспечить людей лекарством.
Думаю, не надо пояснять кому дают бесплатные лекарства.
В основном это старики, по болезни и старости не способные заработать на беспредельно дорогие лекарства.
Позор!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика