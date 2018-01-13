Не получивших лекарства в рамках ГОБМП казахстанцев просит откликнуться Минздрав

Министерство здравоохранения РК после жалоб пациентов на отсутствие бесплатных лекарств начало мониторинг обеспечения населения препаратами во всех регионах страны, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"После многочисленных обращений к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову по неполученным лекарствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для выявления данных фактов Минздрав начал анализ и мониторинг лекарственного обеспечения населения во всех регионах страны", - отмечается в сообщении ведомства.



Минздрав просит всех казахстанцев, состоящих на диспансерном учете и не получивших бесплатные лекарства с октября по декабрь 2017 года, согласно утвержденному Перечню (приказ №786), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, номера поликлиники и города на электронный адрес: kf_mz@mail.ru.



Напомним, алматинка Айгуль Молданалиева пожаловалась министру здравоохранения на отсутствие в поликлинике инсулина. Глава ведомства отреагировал сразу же, пообещал разобраться в ситуации и "запустить проверку в медицинских организациях Алматы и ряда регионов".

