ООН попросила страны предоставить 40 тысяч мест для расселения беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) вновь обратилось к мировому сообществу с призывом предоставить 40 тысяч мест для расселения беженцев, находящихся в 15 странах на так называемом Центрально-Средиземноморском пути миграции. Поводом для этого обращения послужила гибель около 160 мигрантов в Средиземном море, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Уильям Спиндлер, передает ТАСС.



"УВКБ возобновляет свой призыв к странам помочь в спасении человеческих жизней, предоставив больше мест для расселения и других безопасных альтернатив по защите беженцев, включая воссоединение семей", - отметил он.



Спиндлер напомнил, что только на этой неделе во время трех несчастных случаев утонули или пропали без вести около 160 мигрантов и беженцев, пытавшихся добраться по Средиземному морю из Африки до европейских стран.



"В сентябре 2017 года УВКБ призвало срочно предоставить 40 тысяч мест для расселения беженцев, находящихся в 15 приоритетных странах вдоль Центрально-Средиземноморского пути, - сказал официальный представитель. - В общей сложности из этих стран, по оценкам, должно быть расселено 277 тысяч беженцев".



По словам Спиндлера, на настоящий момент получены предложения от ряда государств примерно на 13 тысяч мест на 2018 и 2019 годы. Он пояснил, что в большинстве случае речь идет о местах, выделенных в рамках "регулярных установленных программ глобального расселения, и лишь небольшое число - это дополнительные места".

