За какие нарушения повысили штрафы в Казахстане

9 января вступили в силу поправки в Административный кодекс Казахстана. В документ добавили новые статьи и наряду со снижением штрафов прописали ужесточение ответственности за некоторые нарушения. О каких именно нарушениях идет речь, узнал портал "Колеса".



Так, в статье 590 появилась ответственность за управление авто с госномерами, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За это теперь грозит штраф 20 МРП (48 100 тенге) или лишение прав на один год.



Штраф за повторное в течение года нарушение требования ПДД уступить дорогу машине, у которой преимущество на перекрестке (статья 594), увеличен до 20 МРП. Ранее он составлял 15 МРП.



Ужесточена ответственность (правда, только для субъектов крупного предпринимательства) за незаконную установку стробоскопов, СГУ или нанесение цветографических схем оперативников и спецслужб (статья 603). За это их теперь наказывают на 1 000 МРП (2 405 000 тенге) с конфискацией самих устройств. Ранее было 500 МРП. Для физических лиц наказание не изменилось - это 15 МРП. Вдвое "подорожало" нарушение водителями ПДД, в результате которого был причинен материальный ущерб (статья 610). Теперь за это предусмотрен штраф 20 МРП или лишение прав на срок до шести месяцев. В старом кодексе было 10 МРП или лишение прав на девять месяцев.



За аварию с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью (статья 610) теперь грозит 40 МРП штрафа (96 200 тенге) или лишение прав на девять месяцев. Было 15 МРП и лишение прав на один год. Если же ДТП устроил водитель, лишенный либо вообще не имеющий прав (статья 610), ему будет грозить штраф 60 МРП (144 300 тенге).



В статье 612 прописали ответственность за повторное в течение года после наложения административного взыскания управление транспортным средством водителем, лишенным прав, - штраф 20 МРП. За неподчинение требованию полицейских об остановке (статья 613) водитель, уже лишенный либо не имеющий прав, теперь должен заплатить 50 МРП (120 250 тенге). Было 20 МРП.



Дополнительную ответственность ввели за передачу руля пьяному водителю в статье 619-1 для юридических лиц. На должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации за это отныне накладывают штраф в размере 40 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (120 250 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 МРП (144 300 тенге). Помимо этого, в статье 797 прописали, что транспортные средства водителей, задержанных за езду в нетрезвом состоянии, будут отправлять на штрафстоянку. Ранее в кодексе данная норма отсутствовала. Кроме того, согласно этой же статье, теперь дозволено изымать госномер за повторное в течение года превышение норм выбросов в выхлопных газах.