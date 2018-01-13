Вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова рассказала телеканалу КТК, на сколько повысят зарплаты учителям в Казахстане.



Напомним, согласно поручению Главы государства с января оклады педагогов должны увеличиться на 30-50 процентов. При начислении денег будут учитываться квалификация и стаж работы.



По словам Асыловой, повышение зарплаты учителя в первую очередь будет зависеть от перехода учебных программ на обновленное содержание.

"С 1 января это коснется учителей 1, 2, 5 и 7 классов. С 1 сентября 2018 года это будут учителя 3, 6 и 8 классов. Далее уже по графику с 1 сентября 2019 года - 4 и 9 классы. И с 1 сентября 2020 года это будут учителя 10 класса", - пояснила вице-министр.



Во-вторых, будет введена новая система - сетка доплат для учителей, имеющих соответствующий уровень квалификации.

"Подтверждение уровня квалификации будет осуществляться через национальный единый квалификационный тест. По мере его прохождения будет присваиваться соответствующий уровень квалификации учителю. И, соответственно, заработная плата учителей, которые пройдут этот тест, будет увеличена от 20 до 50 процентов. Квалификационный тест Министерство образования планирует разработать до середины текущего года. С сентября педагоги смогут сдавать эти тесты и, соответственно, будет начисляться надбавка", - сообщила чиновница.



Собеседница телеканала заявила, что на 1 января 2017 года в Казахстане средняя заработная плата школьного учителя составляла 99 тысяч тенге. Теперь же, с учетом вышеназванных доплат и надбавок, министерство прогнозирует, что зарплата учителя будет порядка 120-130 тысяч тенге.



На вопрос, смогут ли работники образования получить свою первую повышенную зарплату уже в январе этого года, вице-министр ответила: "Как вам известно, вчера было заседание правительства. Будут уточнены параметры республиканского бюджета. После этого нам посадят соответствующее финансирование, которое уйдет в регионы. Будет сделан перерасчет с 1 января. Это по обновленному содержанию. Что касается доплаты за квалификационную категорию, это будет по мере сдачи национального квалификационного теста. Я думаю, что это октябрь-ноябрь текущего года".