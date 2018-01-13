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Аким извинился перед жителями Атырау за уличенных в коррупции подчиненных

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Аким извинился перед жителями Атырау за уличенных в коррупции подчиненных
Серик Шапкенов. Фото пресс-службы акимата
Атырау Аким извинился перед жителями Атырау за уличенных в коррупции подчиненных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу акимата Атырау в Facebook.

"Хочу отметить, что давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ. В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов. Все это не красит меня как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах", - приводит слова акима Атырау Серика Шапкенова пресс-служба акимата в социальных сетях.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в Атырау насчитывается 977 многоэтажных домов, которые отапливаются центральной системой отопления. В автономном режиме отапливаются два района - Балыкшы и Нурсая. Фактов крупных аварий за текущий отопительный сезон зафиксировано не было, небольшие аварии во внутридомовых сетях устраняются оперативными бригадами и силами КСК.

В связи с выпадением осадков на данный момент в городе работает 28 единиц специальной техники, которая убирает город от снега в круглосуточном режиме. Я прошу вас сообщать о крупных скоплениях снега посредством чат-канала "Акимат Атырауской области" в мессенджере Telegram и мобильном приложении "Атырау Цифрлық Қабылдау".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 23:14
Почему в отставку не подал?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Лесник
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 mr12 (Посетители) Сегодня, 18:04
Каков поп, таков и приход.
 
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  • GuF
  • master_kz
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 17:05
я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов.

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список Форбс. Остальные так и сидят в КСК. dada
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:03

Аким извинился перед жителями Атырау за уличенных в коррупции подчиненных


Каков аким, таковы и подчиненные. Делятся же с ним по-любому. Пробейте и самого Шапканова.
 
 

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