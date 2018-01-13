Атырау Аким извинился перед жителями Атырау за уличенных в коррупции подчиненных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу акимата Атырау в Facebook.
"Хочу отметить, что давно муссируется в СМИ и социальных сетях, а точнее задержания двух руководителей коммунальных служб и заместителя начальника отдела ЖКХ. В данный момент все вышеуказанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов. Все это не красит меня как их непосредственного руководителя. Мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить коррупционных правонарушений в своих рядах", - приводит слова акима Атырау Серика Шапкенова пресс-служба акимата в социальных сетях.
Он также проинформировал, что на сегодняшний день в Атырау насчитывается 977 многоэтажных домов, которые отапливаются центральной системой отопления. В автономном режиме отапливаются два района - Балыкшы и Нурсая. Фактов крупных аварий за текущий отопительный сезон зафиксировано не было, небольшие аварии во внутридомовых сетях устраняются оперативными бригадами и силами КСК.
В связи с выпадением осадков на данный момент в городе работает 28 единиц специальной техники, которая убирает город от снега в круглосуточном режиме. Я прошу вас сообщать о крупных скоплениях снега посредством чат-канала "Акимат Атырауской области" в мессенджере Telegram и мобильном приложении "Атырау Цифрлық Қабылдау".
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