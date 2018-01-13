"Остались маленькие детали". Головкин готов подписать контракт на второй бой с "Канело"

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, Эрик Гомес заявил в интервью BoxingScene.com, что его подопечный и чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин готовы подписать контракт на второй бой, пишут Vesti.kz.
"Матч-реванш неизбежен, мы очень близки к заключению сделки. Сейчас остались лишь небольшие детали, над которыми мы работаем. Я постоянно был на связи с Томом Леффлером (промоутером Головкина), за последние три дня мы с ним говорили, наверное, раз десять. Так что мы усердно работаем. "Канело" готов к бою и готов подписать контракт. Из того, что мне сказал Том, Головкин также готов поставить свою подпись. Оскар Де Ла Хойя тоже готов. Вопрос лишь в том, чтобы все было правильно, последние маленькие детали", - поделился Гомес.
Ранее промоутер заявил, что реванш готов на 98 процентов. Также он назвал главных фаворитов в борьбе за право принять второй бой между Головкиным и "Канело" и раскрыл некоторые детали контракта, отметив, что в нем нет пункта о реванше.
Между тем, Де Ла Хойя возложил на Головкину вину за затягивание процесса завершения сделки по второму бою с "Канело".
Напомним, что 16 сентября прошлого года Головкин и Альварес встретились в ринге арены T-Mobile в Лас-Вегасе (США), но не смогли определить победителя: итогом упорного 12-раундового противостояния стала ничья. Наиболее вероятной датой их реванша называется 5 мая.
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