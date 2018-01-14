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Беспилотный автомобиль планирует выпустить General Motors в 2019 году

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 07:18
Беспилотный автомобиль планирует выпустить General Motors в 2019 году
Фото из открытых источников
На сайте крупного американского автопроизводителя General Motors появилась информация о том, что в 2019 году компания намерена удивить публику беспилотным автомобилем, передает Today.kz.

Основой новой разработки стал электромобиль Chevrolet Bolt.
Над серийным производством Cruise AV работа велась полтора года, рассказывает президент автоконцерна Дэн Амман. Как выяснилось, первый автомобиль изначально готовили без рулевого колеса и педалей.

Прототип автомобиля уже проверяют на прочность в Калифорнии и Аризоне. В частности, Cruise AV был замечен на лицах Сан-Франциско и Финикса.

К слову, конкуренты тоже не стоят на месте и ведут разработки беспилотных автомобилей. Сообщается, что среди активных заинтересованных компаний особенно отметились сервис такси Uber, автоконцерны Volvo, Ford, Jaguar Land Rover, Volkswagen, а также компания Илона Маска Tesla. Кстати, Tesla также выпустила с автопилотом электрический грузовик.

Большинство из новых разработанных проектов предполагает не полную автономность. Управлять автомобилем водитель сможет и самостоятельно.
Источник: Today.kz
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