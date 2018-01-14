Ученые рассказали, какие продукты помогают предотвратить рак

Ученые из британского Института Бабрахама выяснили, что диета с высоким содержанием пищевых волокон может значительно снизить шансы заболеть колоректальным раком. Об этом сообщает портал ScienceDaily.
Британские исследователи обнаружили, что ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, отвечающих за включение и выключение генов, то есть за их активность. Немаловажную роль при этом играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). КЖК повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака. КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и его устойчивость к онкологическим заболеваниям.
КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака. "Короткоцепочечные жирные кислоты - основной источник энергии для клеток в кишечнике, но мы также выяснили, что они влияют на гистоны в геноме", - говорит один из авторов исследования Рейчел Феллоус.
Как отмечают сотрудники Института Бабрахама, исследование позволило выявить новую роль белка HDAC2, связанную с возникновением колоректального рака. По их мнению, в дальнейшем это может поспособствовать созданию нового лекарственного препарата.
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