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Ученые рассказали, какие продукты помогают предотвратить рак

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Ученые рассказали, какие продукты помогают предотвратить рак
Фото © РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ученые из британского Института Бабрахама выяснили, что диета с высоким содержанием пищевых волокон может значительно снизить шансы заболеть колоректальным раком. Об этом сообщает портал ScienceDaily.

Британские исследователи обнаружили, что ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, отвечающих за включение и выключение генов, то есть за их активность. Немаловажную роль при этом играют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК). КЖК повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака. КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и его устойчивость к онкологическим заболеваниям.

КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака. "Короткоцепочечные жирные кислоты - основной источник энергии для клеток в кишечнике, но мы также выяснили, что они влияют на гистоны в геноме", - говорит один из авторов исследования Рейчел Феллоус.

Как отмечают сотрудники Института Бабрахама, исследование позволило выявить новую роль белка HDAC2, связанную с возникновением колоректального рака. По их мнению, в дальнейшем это может поспособствовать созданию нового лекарственного препарата.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 09:13
Цитата: motor
И какие продукты?????

овощи, фрукты, крупы.
 
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  • gurev57
 motor (Посетители) Сегодня, 08:04
И какие продукты?????
 
 

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