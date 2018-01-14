Сколько казахстанцы потратили на покупку автомобилей в 2017 году

За 2017 год казахстанцы потратили на покупку машин 1,12 миллиарда долларов. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли РК "КазАвтоПром", передает Today.kz.



Люди приобрели 46,4 тысячи новых легковых автомобилей.



"По итогам минувшего года официальными дилерами было реализовано 46 377 автомобилей, что на 5,8 процента выше аналогичного показателя 2016 года. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 1,12 миллиарда долларов, что на 28,6 процента выше уровня годичной давности. Сбыт по итогам декабря 2017 года (4 679 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 4,2 процента. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам декабря достиг 119,3 миллиона долларов, превысив показатель годичной давности на 15,6 процента. 30 484 автомобиля (65,7 процента), реализованных по итогам 2017 года, пришлось на импорт, 15 893 покупателя (34,3 процента) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов", - сообщили в "КазАвтоПром".



В 2017 году автомобильный рынок Казахстана совершил разворот к росту после продолжительного спада 2014-2016 годов.



"Напомню, в этот сложный для казахстанской экономики период продажи новых легковых авто в стране упали в 3,6 раза. В марте 2017 года авторитейл перешел к фазе восстановления и сегодня демонстрирует позитивную динамику на протяжении трех кварталов подряд. Наши отраслевые прогнозы оправдались: по итогам года официальные дилеры обеспечили рост сбыта на 5,8 процента. Это умеренные темпы, но важна стабильность текущей динамики продаж – во втором полугодии рынок вышел на устойчивый сбыт вокруг отметки 4 700 автомобилей в месяц", - рассказал председатель правления "КазАвтоПром" Олег Алферов.



Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам прошедшего года возглавляет Toyota: за отчетный период на территории республики продано 9 252 автомобиля японской марки. Сбыт моделей LADA составил 8 729 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 4 621 реализованный автомобиль. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (3 624 единицы) и GAZ (2 611 единиц). В топ-10 наиболее успешных марок вошли также Renault (2 486 единиц), KIA (2 301 единица), UAZ (1 900 единиц), Nissan (1 683 единицы) и Chevrolet (1 489 единиц).



В рейтинге легковых моделей лидируют седан Toyota Camry (3 334 единицы), внедорожник LADA 4x4 (3 029 единиц) и Ravon Nexia (2 486 единиц). Замыкают топ-5 моделей LADA Granta (1 772 единицs) и LADA Largus (1 658 единиц).