Проблемы с работой в Узбекистане приводят к таким трагедиям - Мирзиеев о ЧП с автобусом

Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, пишут РИА Новости.
Президент Узбекистана в пятницу в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Видео с его выступлением в ходе посещения мавзолея в субботу опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.
"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", - заявил Мирзиеев.
Президент отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.
Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.
Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.
По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара - неосторожное обращение с огнем.
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