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Проблемы с работой в Узбекистане приводят к таким трагедиям - Мирзиеев о ЧП с автобусом

Просмотров:419 Опубликовано: Вчера, 13:02
Проблемы с работой в Узбекистане приводят к таким трагедиям - Мирзиеев о ЧП с автобусом
Фото предоставлено КЧС МВД РК,
Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, пишут РИА Новости.

Президент Узбекистана в пятницу в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Видео с его выступлением в ходе посещения мавзолея в субботу опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", - заявил Мирзиеев.

Президент отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что руководство страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.

Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.

По данным МИД Узбекистана, в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента Узбекистана доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара - неосторожное обращение с огнем.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Wok (Посетители) Вчера, 18:03
Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Зачёт кэп очевидность. fuck
 
 

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