«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 21 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.27 KZT
  • €1 = 398.27 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Подросток-хакер притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 06:19
Подросток-хакер притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
РИА Новости©
Британский хакер-подросток Кейн Гэмбл получил доступ к планам по разведывательным операциям США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой британские СМИ.

18-летний хакер признался в попытке взломать компьютеры экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников. Целью Гэмбла стали заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник Обамы по науке и технологиям Джон Холдрен.

Кейн Гэмбл признал себя виновным по 10 пунктам обвинения. По данным СМИ, три года назад Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, получил доступ к компьютерам экс-главы ЦРУ Джона Бреннана с помощью методов "социальной инженерии". Подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в Сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их айпадами и телевизорами.

Изначально Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннона на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании. Затем хакер получил доступ и к другим аккаунтам Бреннана, а с тем и ко всем его электронным письмам и контактам. Кроме того, подросток убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки.

В феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети минюста США, данным 20 тысяч сотрудников ФБР и многим делам. Как пишут СМИ, ФБР и секретная служба США были настолько обеспокоены тем, что Гэмбл смог увидеть, что немедленно обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика