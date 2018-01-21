Подросток-хакер притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

Британский хакер-подросток Кейн Гэмбл получил доступ к планам по разведывательным операциям США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой британские СМИ.



18-летний хакер признался в попытке взломать компьютеры экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников. Целью Гэмбла стали заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник Обамы по науке и технологиям Джон Холдрен.



Кейн Гэмбл признал себя виновным по 10 пунктам обвинения. По данным СМИ, три года назад Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, получил доступ к компьютерам экс-главы ЦРУ Джона Бреннана с помощью методов "социальной инженерии". Подросток насмехался над своими жертвами, выкладывал в Сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их айпадами и телевизорами.



Изначально Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннона на сайте оператора связи Verizon, притворившись сотрудником компании. Затем хакер получил доступ и к другим аккаунтам Бреннана, а с тем и ко всем его электронным письмам и контактам. Кроме того, подросток убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки.



В феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети минюста США, данным 20 тысяч сотрудников ФБР и многим делам. Как пишут СМИ, ФБР и секретная служба США были настолько обеспокоены тем, что Гэмбл смог увидеть, что немедленно обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.