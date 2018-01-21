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Македония изменит свое название на референдуме

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 08:17
Македония изменит свое название на референдуме
Фото с сайта varlamov.ru
Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА Новости.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решение на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", - приводит слова Заева сайт македонского правительства.

Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины. В отсутствие решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей.

Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждена Македонией на референдуме, ожидается в текущем году. Версии возможного нового названия для бывшей югославской республики не оглашаются официально. Однако СМИ региона со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что на данный момент обсуждаются пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 10:34
Назовите Македон елі и всё уляжется.
 
 

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