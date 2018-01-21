NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA.
Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент он будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Размер астероида, по разным оценкам, варьируется от 0,5 до 1,2 километра, а скорость составляет около 34 километров в секунду.
Как отмечает Life.ru, это больше, чем самое большое сооружение на Земле - Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 800 метров. Ученые подчеркивают, что астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный". Это самое большое небесное тело, которое пролетит мимо нашей планеты в этом году. Согласно исследованиям, если он упадет на Землю, то планета погрузится в "ледниковый период".
Однако ученые отмечают, что вероятность такого сценария равна нулю.
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