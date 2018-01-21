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NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

Просмотров:306 Опубликовано: Вчера, 19:29
NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб
Фото © Massachusetts Institute of Technology
Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA.

Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент он будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Размер астероида, по разным оценкам, варьируется от 0,5 до 1,2 километра, а скорость составляет около 34 километров в секунду.

Как отмечает Life.ru, это больше, чем самое большое сооружение на Земле - Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 800 метров. Ученые подчеркивают, что астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный". Это самое большое небесное тело, которое пролетит мимо нашей планеты в этом году. Согласно исследованиям, если он упадет на Землю, то планета погрузится в "ледниковый период".

Однако ученые отмечают, что вероятность такого сценария равна нулю.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Wok
  • Я
 schmidt.m (Посетители) Вчера, 20:48
Цитата: Wok
Скорее бы уже
накрыло фаши-нгтон.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • schmidt.m
 Wok (Посетители) Вчера, 20:45
Скорее бы уже. lol
 
 

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