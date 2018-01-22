В Казахстане из-за 40-градусных морозов отменены занятия в школах

В ряде областей Казахстана из-за сильных морозов отменены занятия в школах, намеченные на 22 января, передает Tengrinews.kz.



Так, в Павлодаре отменяются занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы, а также для студентов-первокурсников, обучающихся в колледжах города. Также отменены занятия для учащихся всех школ и первых курсов колледжей в Павлодарской области.



Температура воздуха в регионе опустилась до минус 40. В Павлодарской области из-за сильных морозов в период с 22 по 26 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе закрыты дороги по всем направлениям.



В Северо-Казахстанской области 22 января отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы. В местном ДЧС сообщили, что в понедельник на территории области ожидается мороз до минус 30 градусов.



В Акмолинской области 22 января из-за сильных морозов также отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы.



В Астане занятия отменены для учащихся 1-11 классов школ и 1-2 курсов колледжей первой смены.



В Костанае занятия для учащихся с 0 по 9 классы первой смены отменены, передает "Алау".



В Семее из-за погодных условий отменены занятия для всех школьников и студентов первых курсов. 22 января столбики термометров в городе опустились до 34 градусов ниже нуля.



Напомним, ранее "Казгидромет" объявил в ряде областей штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов. В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается прохождение Арктического антициклона.

