В Казахстане из-за 40-градусных морозов отменены занятия в школах

В ряде областей Казахстана из-за сильных морозов отменены занятия в школах, намеченные на 22 января, передает Tengrinews.kz.
Так, в Павлодаре отменяются занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы, а также для студентов-первокурсников, обучающихся в колледжах города. Также отменены занятия для учащихся всех школ и первых курсов колледжей в Павлодарской области.
Температура воздуха в регионе опустилась до минус 40. В Павлодарской области из-за сильных морозов в период с 22 по 26 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе закрыты дороги по всем направлениям.
В Северо-Казахстанской области 22 января отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы. В местном ДЧС сообщили, что в понедельник на территории области ожидается мороз до минус 30 градусов.
В Акмолинской области 22 января из-за сильных морозов также отменены занятия в школах для учащихся с 1 по 11 классы.
В Астане занятия отменены для учащихся 1-11 классов школ и 1-2 курсов колледжей первой смены.
В Костанае занятия для учащихся с 0 по 9 классы первой смены отменены, передает "Алау".
В Семее из-за погодных условий отменены занятия для всех школьников и студентов первых курсов. 22 января столбики термометров в городе опустились до 34 градусов ниже нуля.
Напомним, ранее "Казгидромет" объявил в ряде областей штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов. В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается прохождение Арктического антициклона.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.