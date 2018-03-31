Президент WBC высказался об отмене реванша Головкин - Альварес

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что ожидаемый 5 мая в Лас-Вегасе рематч Геннадия Головкина и Сауля Альвареса все же не состоится, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Как мы видим, после того как комиссия отложила слушание с 10 на 18 апреля, они практически закрыли путь к промоушену поединка, за две недели трудно организовать бой. Все указывает на то, что противостояния между "Канело" и GGG 5 мая не будет", — поделился с ESPN Deportes функционер.
Напомним, 6 марта стало известно, что допинг-проба, взятая у Сауля Альвареса в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол.
5 мая Головкин должен провести второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Во взятых позже у "Канело" допинг-пробах запрещенных препаратов обнаружено не было.
Первый поединок Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса также прошел в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena 16 сентября 2017 года. Он завершился ничьей и вызвал бурные споры.
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