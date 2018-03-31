«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 31 Марта
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 318.31 KZT
  • €1 = 392.32 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент WBC высказался об отмене реванша Головкин - Альварес

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Президент WBC высказался об отмене реванша Головкин - Альварес
Фото из открытых источников
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил мнение, что ожидаемый 5 мая в Лас-Вегасе рематч Геннадия Головкина и Сауля Альвареса все же не состоится, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Как мы видим, после того как комиссия отложила слушание с 10 на 18 апреля, они практически закрыли путь к промоушену поединка, за две недели трудно организовать бой. Все указывает на то, что противостояния между "Канело" и GGG 5 мая не будет", — поделился с ESPN Deportes функционер.

Напомним, 6 марта стало известно, что допинг-проба, взятая у Сауля Альвареса в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол.

5 мая Головкин должен провести второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Во взятых позже у "Канело" допинг-пробах запрещенных препаратов обнаружено не было.

Первый поединок Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса также прошел в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena 16 сентября 2017 года. Он завершился ничьей и вызвал бурные споры.
Источник: Today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика