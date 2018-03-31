Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев

К 2021 году казахстанцам из зарубежных интернет-магазинов можно будет беспошлинно получить товары на сумму не более 200 евро и весом не более 31 килограмма, но при этом без ограничений по времени и количеству заказов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ДГД Алматы.
Сообщается, что вступили в силу новые правила ввоза товаров физлицами в страны ЕАЭС - решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".
В концепцию поэтапного снижения лимитов попали товары, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Согласно решению Совета ЕЭК, с 1 января 2018 года установлен лимит на такие товары в одну тысячу евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца.
С 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 килограмма.
С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 килограмма. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов.
В свою очередь, при ввозе товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного, весь 2018 год действуют существующие нормы, согласно которым, беспошлинно можно ввозить товары на общую сумму не более 1,5 тысячи евро и весом до 50 килограммов.
В дальнейшем, согласно решению Совета ЕЭК, в Союзе будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные лимиты беспошлинного ввоза товаров.
С января 2019 года лимиты снизятся до одной тысячи евро и 50 килограммов, а с 1 января 2020 года - до 750 евро и 35 килограммов. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.
"Изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Путешествуя самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно будет покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов", - отмечают в ДГД.
Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30 процентов от стоимости, но не менее четырех евро за один килограмм веса в части превышения стоимостной или весовой нормы, то уже в 2020 году - 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за один килограмм перевеса.
При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза. В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные нормы. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет одну тысячу евро, в Армении - 200 тысяч драм (порядка 350 евро), в Беларуси - 22 евро. Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.
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