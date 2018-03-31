Избиение школьника в Акмолинской области: экс-аким подал в суд на ребенка

Экс-аким Коргалжынского сельского округа Акмолинской области, который подозревается в избиении подростка, подал на пострадавшего мальчика в суд, передает Today.kz cо ссылкой на МИА "Казинформ".



Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, в Коргалжынский районный суд, кроме дела в отношении экс-акима, подозреваемого в избиении ребенка, поступило также дело в отношении представителя мальчика, так как сам ребенок несовершеннолетний. В отношении ребенка был составлен административный протокол по той же статье, что вменяется и самому экс-акиму, - часть 1 статьи 73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Причиной стала драка мальчика в школе с сыном бывшего чиновника.



"Рассматриваться дело будет также 4 апреля в Коргалжынском районном суде. Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером в 15 МРП либо ареста на 15 суток. Но в случае с мальчиком, если суд признает его вину, то наказан будет родитель или представитель, потому как ребенок еще несовершеннолетний", - отметили в пресс-службе суда.



Напомним, акима в Акмолинской области обвиняли в избиении 14-летнего школьника. Ранее стало известно о назначении судебно-медицинской экспертизы. Результаты проверки в отношении акима рассмотрел совет по этике.



26 февраля пострадавшего подростка в больнице Астаны навестила уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева.



Позднее исполняющая обязанности заведующего по воспитательной работе школы №2 Коргалжынского сельского округа Анар Оралбекова рассказала подробности инцидента с участием местного акима. По словам завуча, глава округа ударил ногой уже лежавшего на полу школьника.

