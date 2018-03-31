Бердымухамедов назначил сына заместителем министра иностранных дел Туркменистана

30 марта постановлением Президента Туркменистана Бердымухамедов Сердар Гурбангулыевич назначен заместителем министра иностранных дел Туркменистана, сообщает "Хроника Туркменистана" со ссылкой на государственное информагентство ТДХ.



Отмечается, что в этот же день были опубликованы результаты выборов в парламент Туркменистана. Сердар Бердымухамедов получил 25.700 голосов избирателей или 91,42 процента.



Согласно Статье 87 Конституции Туркменистана, депутат Меджлиса не может одновременно занимать должность члена Кабинета Министров, хякима, арчына, судьи, прокурора.



Ситуацию для "Хроники Туркменистана" прокомментировал юрист Тимур Мисриханов: "Формально замглавы МИДа в кабинет Министров не входит и нарушений здесь нет. Однако во многих странах совмещение работы в исполнительных и законодательных органах законодательно запрещено, так как это приводит к конфликту интересов. Разделение власти призвано разграничить и уравновесить полномочия властных структур".

