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16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:18
16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
Фото Турар Казангапов ©
Титул "Мисс Казахстан-2018" завоевала девушка из Атырау Альфия Ерсайын, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Победительница конкурса получит денежный приз - 3 миллиона тенге, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить Казахстан на престижном конкурсе "Мисс мира - 2018".

16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"


"Я очень рада тому, что стала "Мисс Казахстан". Выигранные 3 миллиона тенге я, в первую очередь, пожертвую благотворительному фонду, детскому дому и дому престарелых", - сказала "Мисс Казахстан-2018" Альфия Ерсайын журналистам.

В пятерку финалисток вошли: 18-летняя Сабина Азимбаева из Алматы, 16-летняя Альфия Ерсайын из Атырау, 19-летняя Маймуна Кулькешева из Астаны, 19-летняя Екатерина Дворецкая из Караганды и 17-летняя Динара Баймуратова из Семея.

16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"

16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"


Титул третьей вице-мисс Казахстан завоевала Динара Баймуратова. Маймуна Кулькешева стала второй вице-мисс. Екатерина Дворецкая стала первой вице-мисс. Она представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная - 2019".

Во время финального шоу кроме традиционных выходов в национальных и вечерних нарядах вниманию зрителей было представлено шоу талантов. Стоит отметить, что традиционно финал конкурса красоты "Мисс Казахстан" проходит в декабре накануне Нового года, в этом году он впервые приурочен к празднику Наурыз.

Мероприятие провели телеведущая Динара Сатжан и шоумен Арнур Ыстыбаев.

16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"


В этом году в состав жюри вошли: лауреат президентской премии "Алтын сапа", основатель дома "Алтын Орда" Ырза Турсынзада, генеральный директор международного отеля Wyndham Garden Кайрат Жаныбеков, легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр-2012, дважды бронзовый призер Олимпиады и чемпионка мира 2010 года Ольга Рыпакова, заслуженный деятель Казахстана, художник-реставратор Крым Алтынбеков, актер и телеведущий Тауекел Муслим, "Мисс Караганда - 2013", первая в истории конкурса "Мисс Интернет Казахстан" Диана Кенесова, продюсер, телеведущая Ляйла Султанкызы, ведущий солист театра "Астана Опера" Сундет Байгожин, директор социальный программ Конкурса "Мисс Казахстан" - "Красота в Милосердии!" Совет Сеитов, казахстанский fashion-продюсер Сакен Жаксыбаев и президент национального конкурса "Мисс Казахстан" Алена Ривлина-Кырбасова.

Для прозрачности конкурса жюри отобрало только пятерку финалисток, а первую красавицу страны выбрали сами казахстанцы путем онлайн и SMS-голосования.

По данным организаторов, все вырученные средства от SMS-голосования и продажи билетов на национальный финал "Мисс Казахстан - 2018" пойдут на благотворительные программы в Астане.
Источник: Tengrinews.kz
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