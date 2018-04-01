Аман Тулеев подал в отставку

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.



"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.



"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.



Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69 процента голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.



25 марта 2018 года в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека. В списке погибших фамилии 41 ребенка. Число пострадавших достигло 79 человек.

