«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 01 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 318.31 KZT
  • €1 = 392.32 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Аман Тулеев подал в отставку

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Аман Тулеев подал в отставку
© РИА Новости / Александр Кряжев
Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.

"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сообщила пресс-служба областной администрации.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69 процента голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.

25 марта 2018 года в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами, по последним данным, стали 64 человека. В списке погибших фамилии 41 ребенка. Число пострадавших достигло 79 человек.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 12:48
Цитата: Dagestan
russian way.

Идём одной дорогой в этом смысле.

Цитата: Erlan84
дайте ему веревку и мыло!

Ему уже 73.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 12:46
Dagestan,
Да ладно! smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:44
дайте ему веревку и мыло!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dagestan (Посетители) Сегодня, 12:38
Satuk,
russian way.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dagestan
 Satuk (Посетители) Сегодня, 12:11
Давно надо было уйти деду на покой с миром 73 года мог уйти с почётом,а ушёл с конфликта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Русская 7 (Посетители) Сегодня, 11:57
Что за глупость? Солдаты в казарме подерутся, а генерала в отставку. Каждый должен заниматься своим делом. Или главная задача губернатора с огнетушителем по городу бегать?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:13
Неуж то первоапрельская шЮтка
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dagestan
  • Satuk
  • Швейк
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 10:47
Пришло время адайцу на родину вернуться.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика