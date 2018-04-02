Бумагу из навоза намерены производить ученые в США

Бумагу из навоза могут начать производить в США. Об альтернативном сырье заявили ученые из Национального химического сообщества США, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".



Впервые такая идея пришла профессору Александру Бисмарку из Венского университета, когда он наблюдал за пасущимися козами на острове Крит.

"Животные едят низкосортную биомассу, содержащую целлюлозу, жуют ее и подвергают воздействию ферментов и кислоты в желудке, а затем производят навоз", – поделился результатами наблюдений Бисмарк.



Он считает, что для изготовления бумаги можно использовать отходы коров, коз, коней и слонов. При этом в зависимости от вида животного до 40 процентов навоза составляет целлюлоза – главный компонент бумаги, которую получают в основном из древесины.



Ученые отмечают, что для производства бумаги традиционным способом требуются энергоемкие сложные процедуры. В случае с навозом все намного проще: сначала фекалии обрабатывают раствором гидроксида натрия, чтобы удалить остатки ненужных биоматериалов, а затем отбеливают при помощи гипохлорита натрия.



Основную же работу выполняют зубы и желудок животного.

По мнению специалистов, навоз в качестве источника целлюлозы позволит не только сохранить леса, но и станет хорошей альтернативой для тех регионов, где деревья в дефиците.



Сейчас ученые прорабатывают детали нового производства, а также изучают особенности кормления животных, чтобы получать максимально возможное количество ресурсов с каждой особи.



Казахстанские же ученые с начала 2016 года вынашивают планы по производству бумаги из конопли.