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Сотрудники Google хотят прекращения разработки искусственного разума

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Сотрудники Google хотят прекращения разработки искусственного разума
Иллюстративное фото
Более трех тысяч сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании, требуя отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников, сообщает "Интерфакс".

Программа Project Maven предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов, сообщает BBC. В письме сотрудников подчеркивается, что вовлеченность Google в подобные проекты может негативно сказаться на репутации компании.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven", - говорится в письме, адресованном главе компании Сундару Пичаи.

Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.

По информации New York Times, в письме, которое подписали около 3,1 тысячи сотрудников Google, включая топ-менеджеров, говорится, что они уже выразили свою обеспокоенность руководству компании. Штат компании насчитывает свыше 88 тысяч человек по всему миру.

В ответ на высказанные опасения руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин заверила сотрудников, что разрабатываемая технология не будет применяться в вооружениях или использоваться для управления дронами.

Однако сотрудники, подписавшие письмо, считают, что интернет-гигант подрывает доверие пользователей и пренебрегает своей моральной и этической ответственностью.

"Заявленные ценности Google ясно дают понять: каждый из наших пользователей доверяет нам. Никогда не ставьте это под угрозу. Никогда", - говорится в письме.

"Создание этой технологии для содействия правительству США в наблюдении за боевыми целями, которое может привести и к гибели людей, неприемлемо", - подчеркивают сотрудники.

О том, что Google позволяет Пентагону использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта, первым сообщил в марте сайт Gizmodo. Позже сама компания подтвердила это.

"Maven является широко известным проектом министерства обороны, и Google работает над одной из его частей - предназначенной для ненасильственных целей и использующей программное обеспечение для распознавания объектов, доступное любому пользователю Google Cloud", - сообщил BBC представитель компании.

По его словам, технология, созданная на основе открытых данных, используется для распознавания изображений и предназначена для спасения человеческих жизней, а также для того, чтобы избавить людей "от необходимости выполнять очень однообразную работу".

"Любое использование технологий в военных целях, естественно, вызывает обоснованные опасения. Мы активно участвуем во всестороннем обсуждении этой важной темы внутри компании, а также с приглашенными экспертами, поскольку мы продолжаем работать над нашей политикой в отношении разработки и использования наших технологий искусственного интеллекта", - заверили в Google.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 10:37
Какие сентиментальные стали, ай-я-яй! А когда миллионы людей уничтожали по всему Ближнему Востоку, совесть не мучила, спали спокойно?
 
 

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