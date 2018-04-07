Казахстанок заманивали для секс-рабства в Турцию — СМИ

В Турции задержали банду, которая привозила в государство женщин из стран СНГ. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на турецкие СМИ, передает Today.kz.



"Члены криминальной группировки, которая привозила в Турцию девушек из стран СНГ для работы в секс-индустрии, задержаны в результате операции, проведенной жандармерией трех турецких городов, — Айдын, Ялова и Бурса", — говорится в сообщении.



Задержания проходили одновременно по 17 адресам. В результате были задержаны все 16 активных членов банды. Жертв криминальной группы после разбирательства отпустят домой.



"Три месяца назад сотрудники турецких правоохранительных органов случайно вышли на одного из членов банды по кличке Паспортстол и установили за ним слежку. Стало известно, что в решении организационных вопросов преступной группы принимали участие даже целые семьи — мужья и жены", — отмечается в сообщении.



Девушек из Азербайджана, Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана заманивали в Турцию, предлагая хорошую и высокооплачиваемую работу.

Уже на месте у девушек забирали документы и заставляли заниматься проституцией.



Кроме того, сообщается, что "инструкторы" криминальной группировки, которые занимались привлечением девушек, переписывались или вели телефонные разговоры друг с другом, используя пароли. "Машина в аренду", "торт на день рождения", "одиночный тур", "веселые ночи" — это неполный список цитат из зашифрованных разговоров преступников.