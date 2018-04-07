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Узбекские военнослужащие устроили стрельбу на границе с Кыргызстаном

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Узбекские военнослужащие устроили стрельбу на границе с Кыргызстаном
Иллюстративное фото
Узбекские военнослужащие устроили стрельбу на границе с Кыргызстаном, в результате которой от полученных ранений скончался гражданин КР. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает корреспондент Today.kz.

"7 апреля 2018 года в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана - жителя села Курулуш (Кербенская городская управа) Аксыйского района Джалал-Абадской области Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону н.п. Мамай (КР)", — говорится в сообщении.

От полученного ранения мужчина скончался в больнице города Кербен.
По факту начато расследование, а на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС КР по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов.

По информации ведомства, сейчас проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Satuk (Посетители) Сегодня, 14:00
Трафик не поделили соседи. uhmylka
 
 

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