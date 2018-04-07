Узбекские военнослужащие устроили стрельбу на границе с Кыргызстаном, в результате которой от полученных ранений скончался гражданин КР. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает корреспондент Today.kz.



"7 апреля 2018 года в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана - жителя села Курулуш (Кербенская городская управа) Аксыйского района Джалал-Абадской области Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону н.п. Мамай (КР)", — говорится в сообщении.



От полученного ранения мужчина скончался в больнице города Кербен.

По факту начато расследование, а на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС КР по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов.



По информации ведомства, сейчас проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.