Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить - СМИ

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, передает телеканал Sky News.



"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - сообщил ведущий британского телеканала.



Накануне агентство Reuters со ссылкой на госпиталь в Солсбери сообщило, что состояние Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое. По словам главврача больницы Кристин Бланшард, пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается".



Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. По последним данным, девушка неделю назад пришла в себя и уже сделала свое первое заявление, которое опубликовал Скотленд-Ярд.