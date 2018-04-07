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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить - СМИ

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить - СМИ
Фото с сайта НТВ
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, передает телеканал Sky News.

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - сообщил ведущий британского телеканала.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на госпиталь в Солсбери сообщило, что состояние Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое. По словам главврача больницы Кристин Бланшард, пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается".

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. По последним данным, девушка неделю назад пришла в себя и уже сделала свое первое заявление, которое опубликовал Скотленд-Ярд.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 18:26
Ну теперь он зачешет по английской бумажке как соловей северный ледовитый. lol rofl
 
 

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