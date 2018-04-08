Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой, передает Today.kz. Поздравительную речь Главы государства опубликовала Акорда.



"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю со светлым праздником Пасхи! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны", - сказал Президент.



Он подчеркнул, что в мирном труде, спокойствии и гармоничном взаимодействии представителей всех конфессий состоит главное богатство Казахстана, которое нам необходимо бережно хранить и приумножать.



"Знаменуя собой обновление и веру в лучшее, это праздничное торжество созвучно духу преобразований, осуществляемых во всех сферах нашего общества. Высокий нравственный смысл пасхального празднества вдохновляет совершать благие дела, укрепляя тем самым гуманистические основы нашей жизни. Пусть мир и покой будут в ваших домах! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении Нурсултана Назарбаева.

