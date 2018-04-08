Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой, передает Today.kz. Поздравительную речь Главы государства опубликовала Акорда.
"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю со светлым праздником Пасхи! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что в мирном труде, спокойствии и гармоничном взаимодействии представителей всех конфессий состоит главное богатство Казахстана, которое нам необходимо бережно хранить и приумножать.
"Знаменуя собой обновление и веру в лучшее, это праздничное торжество созвучно духу преобразований, осуществляемых во всех сферах нашего общества. Высокий нравственный смысл пасхального празднества вдохновляет совершать благие дела, укрепляя тем самым гуманистические основы нашей жизни. Пусть мир и покой будут в ваших домах! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении Нурсултана Назарбаева.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.